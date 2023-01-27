Командир Бердской бригады спецназа Леонид Поляков скончался в возрасте 70 лет

Фото: «Бердск Онлайн»
Скончался легендарный комбриг Бердской бригады спецназа Леонид Поляков.
В четверг, 26 января, скончался Леонид Поляков — командир Бердской бригады спецназа. Ему было 70 лет.
Его сослуживцы называли его Батяней, а также отзывались о нем как о человеке, который сделал Бердскую бригаду «лучшей в стране».
Леонид Леонтьевич Поляков имеет воинскую специальность сапёра. Закончил Тюменское высшее военное инженерное командное училище, а впоследствии стал командиром самого элитного подразделения ГРУ за историю существования структуры.
Воинскую службу Поляков начал в 791-й отдельной роте спецназначения Сибирского Военного Округа. Дослужившись до должности командира разведывательно-диверсионной группы, поднял её эффективность до уровня одного из лучших соединений спецназа ГРУ СССР.
После командования ротой он стал начальником штаба, командиром учебного полка, а также 5 раз с бригадой посещал Чечню, где и получил прозвище «Батяня».
Последние годы жизни Леонид Поляков провел в Подмосковье.
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