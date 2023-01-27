"Мы потеряли ребёнка": стали известны подробности самоубийства 11-летнего школьника в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

Тело учащегося школы №78 в Новосибирске обнаружили в квартире на улице Макаренко — ребёнок оставил предсмертную записку.

В Новосибирске 11-летний школьник покончил с собой. 26 январе его тело было обнаружено в квартире дома по улице Макаренко. Журналист Сиб.фм узнал подробности трагедии, которая потрясла не только взрослых, но и сверстников погибшего.

В Новосибирск семья мальчика переехала недавно – в 2021 году. Женщина с двумя сыновьями поселилась в Калининском районе, на улице Макаренко. Пятиклассник учился в школе № 78.

Оставил матери записку

«Семья благополучная. В поле зрения органов опеки не попадала”, — рассказала уполномоченный по правам детей в НСО Надежда Болтенко.

Тем не менее полиция и органы опеки пытаются выяснить возможные причины гибели ребенка.

Предполагается, что на страшный шаг мальчик мог решиться из-за конфликта с матерью и проблем в школе. Источник издания «АиФ-Новосибирск» отметил, что такая версия связана с содержанием предсмертной записки, оставленной пятиклассником.

После случившегося детский омбудсмен Надежда Болтенко, взяла дело на контроль и начала проверку 78-й школы.

«Я уже высказала соболезнования родителям. Этот вопрос мы уже обсудили и с прокурором области. Будем разбираться по полной, где, кто и на каком этапе недорабатывает», — отметила она в беседе с Сиб.фм.

«Это ужасная трагедия»





В самой школе № 78 комментировать ситуацию отказались.

«Это ужасная трагедия. К сожалению, она коснулась нас. Больше ничего сказать мы не можем, ведутся следственные действия», — ответила представитель руководства образовательного учреждения.

Ученики тоже не охотно рассказывают о случившемся.

«Учителя сегодня весь день убитые ходят», — поделилась с Сиб.фм восьмиклассника школы № 78.

Она добавила, что открыто никто не обсуждает случившееся, но «все всё понимают».

«Мы на уроке спросили – что случилось? Учитель ответила: «Мы потеряли ребенка», — добавила собеседница.

Сейчас Следственный комитет и прокуратура Новосибирской области опрашивают близких, одноклассников и преподавателей погибшего мальчика.