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экономика

Новосибирские аграрии планируют наращивать объемы производства

Фото Новосибирские аграрии планируют наращивать объемы производства
Фото Новосибирские аграрии планируют наращивать объемы производства

Фото nso.ru

Губернатор Андрей Травников принял участие в работе коллегии министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Заседание прошло на птицефабрике «Ново-Барышевская». Об итогах работы агропромышленного комплекса в 2022 году, перспективах и задачах на 2023 год рассказал министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

Объём производства валовой продукции в хозяйствах всех категорий в 2022 году составил 164,8 млрд рублей с индексом производства 100,7% к уровню 2021 года. Аграриями собраны рекордные в истории региона 3,4 млн тонн зерна. Новосибирская область является крупнейшим аграрным экспортёром Сибирского федерального округа (первое место в СФО).

Фото Новосибирские аграрии планируют наращивать объемы производства 2

«У наших хозяйств есть возможность покупать лучшее оборудование и технологии, которые есть на мировых рынках. В том числе импортные, и я уверен, что мы от этого не откажемся, несмотря на ограничения. В полной мере и объёме сохраняется господдержка – все направления субсидирования со стороны Правительства Новосибирской области найдут отражение в господдержке. Также будем активизировать работу по продвижению интересов новосибирских аграриев на федеральном уровне», – отметил Андрей Травников.

В 2022 году на территории области в сфере АПК завершена реализация 5 крупных инвестиционных проектов на общую сумму 1,8 млрд рублей. В стадии реализации находятся ещё 6 крупных проектов.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

сельское хозяйство
аграрии
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