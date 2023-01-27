Новосибирской область вернулась в ТОП-5 регионов по суммарной площади проблемных домов

Фото: Максим Николаев

Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев прокомментировал возвращение Новосибирской области в ТОП-5 регионов по суммарной площади проблемных домов.

По данным Единой информационной системы ДОМ.РФ, на 26 января 2023 года Новосибирская область попадает в ТОП-5 регионов с максимальной суммарной площадью проблемных объектов. На сегодня в регионе зарегистрирован 41 проблемный жилой дом.

Аналитик напомнил, что в середине июля регион занимал 6 место с показателем 495 тысяч квадратных метров жилой площади проблемных домов. За это время число проблемных домов сократилось до 41 с 67, а их площадь до 330 тысяч квадратов или на 33%.

Николаев отметил, что за тот же период площадь долгостроев уменьшилась по РФ в целом на 37% с 11,637 до 7,318 млн. кв. метров. Ещё быстрее решали проблемы обманутых дольщиков в Красноярском крае. Там площадь проблемных домов уменьшилась за 6 месяцев на 42% с 563 до 322 тысяч квадратов.

«Сегодня в когорте отстающих сразу 3 региона из Сибирского Федерального Округа. Новосибирская область, Красноярский край и Омская область занимают в антирейтинге регионов 5-е, 6-е и 7-е места», — заявил специалист.

В тройке лидеров Московская область, Ленинградская область и Краснодарский край.

Аналитик добавил, что официальное число долгостроев уменьшилось из-за моратория о запрете включение строящихся домов в реестр проблемных, который действовал в России до 1 января этого года.