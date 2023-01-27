Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

недвижимость общество

Новосибирской область вернулась в ТОП-5 регионов по суммарной площади проблемных домов

Фото Новосибирской область вернулась в ТОП-5 регионов по суммарной площади проблемных домов
Фото Новосибирской область вернулась в ТОП-5 регионов по суммарной площади проблемных домов

Фото: Максим Николаев

Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев прокомментировал возвращение Новосибирской области в ТОП-5 регионов по суммарной площади проблемных домов.

По данным Единой информационной системы ДОМ.РФ, на 26 января 2023 года Новосибирская область попадает в ТОП-5 регионов с максимальной суммарной площадью проблемных объектов. На сегодня в регионе зарегистрирован 41 проблемный жилой дом.

Аналитик напомнил, что в середине июля регион занимал 6 место с показателем 495 тысяч квадратных метров жилой площади проблемных домов. За это время число проблемных домов сократилось до 41 с 67, а их площадь до 330 тысяч квадратов или на 33%.

Николаев отметил, что за тот же период площадь долгостроев уменьшилась по РФ в целом на 37% с 11,637 до 7,318 млн. кв. метров. Ещё быстрее решали проблемы обманутых дольщиков в Красноярском крае. Там площадь проблемных домов уменьшилась за 6 месяцев на 42% с 563 до 322 тысяч квадратов.

«Сегодня в когорте отстающих сразу 3 региона из Сибирского Федерального Округа. Новосибирская область, Красноярский край и Омская область занимают в антирейтинге регионов 5-е, 6-е и 7-е места», — заявил специалист.

В тройке лидеров Московская область, Ленинградская область и Краснодарский край.

Аналитик добавил, что официальное число долгостроев уменьшилось из-за моратория о запрете включение строящихся домов в реестр проблемных, который действовал в России до 1 января этого года.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

0

Теги

Новосибирская область
недвижимость
аварийное жилье
аналитика рынка
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25352
Под Новосибирском девочку-подростка отправили в колонию за убийство матери
20768
«Недавно смеялись, а теперь их нет»: появились подробности гибели четырех человек в ДТП со скорой под Новосибирском
17670
В Новосибирской области запустили новую 8-вагонную электричку с биотуалетами
15187
Труп 11-летнего мальчика нашли в квартире в Новосибирске
11885
Райкин поручился за задержанного в Новосибирске экс-директора «Красного факела» Кулябина
8486
В Новосибирске водитель сбил парня на пешеходном переходе
8187
В Новосибирской области пропала 35-летняя женщина, приехавшая в гости к друзьям