Под Новосибирском прошло прощание с погибшим в ходе СВО Артёмом Чурилиным

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В Новосибирской области похоронили 28-летнего Артёма Чурилина, погибшего в ходе СВО.

В селе Верх-Майзасск Кыштовского района Новосибирской области прошло прощание с погибшим в ходе выполнения задач СВО 28-летним Артемом Чурилиным. Об этом сообщили в администрации района. Похороны прошли сегодня, 27 января.

Сибиряк был призван в начале кампании по частичной мобилизации. У Артёма Чурилина остались жена и ребёнок.

Ранее в поселке Колывань Новосибирской области попрощались с Сергеем Александровичем Рыжавским–Левченко, служившим в ЧВК «Вагнер» и погибшим в зоне СВО. Прощание состоялось 25 января 11:00 в поселке Колывань, в Похоронном Доме на улице Ленина,88. Мужчина служил в ЧВК «Вагнер» и погиб при исполнении служебного долга во время СВО, сообщила группа «Новосибирск скорбит» во «ВКонтакте».

Напомним, ранее в Новосибирской области попрощались с погибшим в зоне СВО полковником Рогалевым.