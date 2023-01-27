Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

проиcшествия

Под Новосибирском прошло прощание с погибшим в ходе СВО Артёмом Чурилиным

Фото Под Новосибирском прошло прощание с погибшим в ходе СВО Артёмом Чурилиным
Фото Под Новосибирском прошло прощание с погибшим в ходе СВО Артёмом Чурилиным

Фото: Pixabay.com

В Новосибирской области похоронили 28-летнего Артёма Чурилина, погибшего в ходе СВО.

В селе Верх-Майзасск Кыштовского района Новосибирской области прошло прощание с погибшим в ходе выполнения задач СВО 28-летним Артемом Чурилиным. Об этом сообщили в администрации района. Похороны прошли сегодня, 27 января.

Сибиряк был призван в начале кампании по частичной мобилизации. У Артёма Чурилина остались жена и ребёнок.

Ранее в поселке Колывань Новосибирской области попрощались с Сергеем Александровичем Рыжавским–Левченко, служившим в ЧВК «Вагнер» и погибшим в зоне СВО. Прощание состоялось 25 января 11:00 в поселке Колывань, в Похоронном Доме на улице Ленина,88. Мужчина служил в ЧВК «Вагнер» и погиб при исполнении служебного долга во время СВО, сообщила группа «Новосибирск скорбит» во «ВКонтакте».

Напомним, ранее в Новосибирской области попрощались с погибшим в зоне СВО полковником Рогалевым.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25546
Под Новосибирском девочку-подростка отправили в колонию за убийство матери
23177
Погибший в Новосибирске 11-летний мальчик оставил предсмертную записку
23145
«Недавно смеялись, а теперь их нет»: появились подробности гибели четырех человек в ДТП со скорой под Новосибирском
17843
В Новосибирской области запустили новую 8-вагонную электричку с биотуалетами
15378
Труп 11-летнего мальчика нашли в квартире в Новосибирске
13714
Отсрочка от мобилизации в феврале 2023: обновленный перечень оснований
11965
Райкин поручился за задержанного в Новосибирске экс-директора «Красного факела» Кулябина