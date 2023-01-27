Появились подробности гибели 11-летнего школьника в квартире в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
Тело 11-летнего мальчика обнаружено в квартире в Калининском районе Новосибирска. Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии.
Тело пятиклассника было обнаружено в квартире дома по улице Макаренко в Новосибирске 26 января. Предположительно, ребенок мог покончить с собой.
Как сообщает источник в правоохранительных органах, ребенку было 11 лет. Трагедия произошла в квартире, в которой проживал мальчик с родителями.
В правоохранительных структурах Новосибирска обстоятельства случившегося не комментируют.
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