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Появились подробности гибели 11-летнего школьника в квартире в Новосибирске

Фото Появились подробности гибели 11-летнего школьника в квартире в Новосибирске
Фото Появились подробности гибели 11-летнего школьника в квартире в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Тело 11-летнего мальчика обнаружено в квартире в Калининском районе Новосибирска. Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии.

Тело пятиклассника было обнаружено в квартире дома по улице Макаренко в Новосибирске 26 января. Предположительно, ребенок мог покончить с собой.

Как сообщает источник в правоохранительных органах, ребенку было 11 лет. Трагедия произошла в квартире, в которой проживал мальчик с родителями.

В правоохранительных структурах Новосибирска обстоятельства случившегося не комментируют.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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