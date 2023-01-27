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Названа причина смерти 11-летнего мальчика в квартире в Новосибирске

Фото Названа причина смерти 11-летнего мальчика в квартире в Новосибирске
Фото Названа причина смерти 11-летнего мальчика в квартире в Новосибирске

Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм

11-летний мальчик найден мертвым в квартире в Калининском районе Новосибирска.

В Новосибирске правоохранители выясняют причины гибели 11-летнего мальчика, тело которого было обнаружено в квартире на улице Макаренко 26 января.

По предварительной версии, пятиклассник совершил суицид.

"Он покончил с собой", — сообщил источник Сиб.фм.

Как ранее сообщалось ребенка нашли мертвым в квартире в Калининском районе города, где он проживал вместе с родителями.

Официально силовики не комментируют подробности трагедии.

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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