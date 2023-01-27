«Секса нет от слова совсем»: семейные пары рассказали, как появление детей убило личную жизнь

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В такую ситуацию погружаются многие семейные пары. Правда, случается это не сразу, а когда вопрос интимной близости встаёт ребром, многие пары ищут оправдание своему нежеланию решать возникшую проблему. Решение лежит на поверхности, считают семейные психотерапевты.

Из личного

Наша дружная женская компания из четырех девиц возникла ещё в студенческие годы. Теперь мы все – умудрённые опытом замужние дамы и мамы прекрасных деток. Часто встречаться семейным женщинам недосуг, но в эти редкие моменты мы максимально обсуждаем свои семейные проблемы. В одну из таких встреч одна из нас выдала настоящий крик о помощи. Она описала свою ситуацию, но в ней каждая из нас узнала себя.

Счастливым результатом 10-летнего брака нашей знакомой стали трое разновозрастных ребятишек, которые отняли личную жизнь мамы и папы, от слова совсем. Дело в том, что дети спят в одной комнате с родителями (хотя детская комната у них есть), а младший так и вовсе между ними. По этой причине секса у родителей не было уже более года и вот наша знакомая задумала завести любовника. Хорошо, что она озвучила это вслух. Мы уговорили её отказаться от этой мысли и помогли найти хорошего психотерапевта, который помог разобраться в проблеме.

Корень интимной проблемы

По единодушному мнению психотерапевтов и семейных психологов, такие мысли у супругов (жены или мужа, без разницы) возникают от нежелания решать проблему. Людям проще найти оправдание типа: дети боятся спать одни, малыш спит спокойнее с родителями, детей не с кем оставить.

На самом деле, когда человек чего-то по-настоящему хочет, он найдёт способ достичь желаемого. К примеру, многие семьи растят детей без бабушек и дедушек, но при этом находят время побыть наедине: старших детей просят пойти погулять часок во дворе, для младших нанимают няню и тому подобное. Способов решения этой проблемы масса!

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Если вы запутались в трёх соснах семейной жизни, то советы экспертов вам будут кстати. Доктор медицинских наук, практикующий психотерапевт Михаил Голубев уверен, что всё решаемо. Он подсказывает пути решения интимной проблемы многих парам с детьми.

1. Вспомните традиции вашей пары, которые были заведены до рождения ребенка: совместные прогулки, посещение важных для вас мест.

2. Не бойтесь оставить на час ребёнка подруге, няне или бабушке, чтобы побыть вместе.

3. Не оставляйте интимную часть жизни с партнером без внимания. Даже если близость теперь происходит не так часто, поцелуи, объятья и нежные слова способны поднять настроение и снять напряжение в отношениях.

4. Всегда делитесь с супругом или супругой своими опасениями и тревогой по поводу вашей интимной жизни.

Проще говоря, чаще разговаривайте с партнёром, не теряйте невидимую нить под названием любовь, которая когда-то вас связала.