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Семейная пара устроила скандал с пассажиром в аэропорту Новосибирска

Фото Семейная пара устроила скандал с пассажиром в аэропорту Новосибирска
Фото Семейная пара устроила скандал с пассажиром в аэропорту Новосибирска

Скриншот: t.me/ENews112

На борту вылетающего самолета «Новосибирск-Нерюнгри» задержали неадекватную семейную пару, устроившую скандал с одним из пассажиров.

По информации МВД МЕДИА, с самолета, вылетавшего рейсом «Новосибирск — Нерюнгри», сотрудники транспортной полиции сняли неадекватную семейную пару, устроившую скандал с одним из пассажиров. Перепалка между пассажирами произошла во время вылета самолёта из Толмачёво.

«Прибывшие на борт воздушного судна транспортные полицейские установили и задержали 32-летнего мужчину и его 33-летнюю супругу, у которых перед началом полета возник словесный конфликт с одним из пассажиров», — гласит сообщение.

Экипаж неоднократно просил семью успокоиться, однако пассажиры проигнорировали замечания и продолжили выяснения отношений, в связи с чем командир принял решение отказать им в перелете. В результате всех нарушителей порядка сняли с рейса и составили протокол об административном нарушении. Дебоширами оказались жители Республики Саха, отказавшиеся от медосвидетельствования. Полицейские составили административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство».

Напомним, в декабре авиадебошира из Магадана начали судить в Новосибирске.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Теги

самолет
авиадебошир
аэропорт Толмачёво
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