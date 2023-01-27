В Новосибирске на суде о дискредитации ВС РФ произошла массовая потасовка

Коллаж Сиб.фм: использованы скриншоты с видео очевидцев и фото из архива

Массовой потасовкой закончилось очередное заседание по новой уголовной статье о фейках в Октябрьском районном суде Новосибирска: сначала слушатели устроили саботаж прямо во время судебного заседания, а потом приставы пытались запереть их в здании суда до приезда полиции.

Уже несколько месяцев в Октябрьском районном суде рассматривают уголовное дело Елены Юн. Активистку обвинили по новой уголовной статье – о дискредитации Вооружённых Сил РФ.

Поводом для уголовного преследования стал комментарий, который женщина оставила в соцсетях 4 марта 2022 года. Через пару дней к активистке пришли люди в погонах, а ещё через некоторое время было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации).

В августе же прошлого года Елену Юн задержали в соседнем регионе и избрали ей меру пресечения, запретив пользоваться интернетом, а позже её оставили под стражей. Грозит Елене до трёх лет лишения свободы.

Дело рассматривает судья Марина Борзицкая, и в суд вызвали свидетелей для дачи показаний. Очередное заседание было назначено на 25 января. Активисты решили поддержать обвиняемую, в результате на заседание решили прийти порядка 40 человек.

Многие из присутствующих заявили ходатайства о ведении видеосъёмки. Судья разрешила снимать трём из них в течение пяти минут и попросила их отойти в сторону. Однако активисты начали возмущаться.

Всё это длилось около пяти минут. Нужные свидетели не пришли, поэтому заседание было отложено. Это же, ещё не закончившись, обернулось потасовкой.

Присутствующие начали выкрикивать "позор". В зале присутствовали и участники процесса, полицейские и двое приставов, которые пытались сдержать толпу.

"Они хотели составить протокол по статье 17.3 "Неповиновение полиции". Мы побежали на выход", – сообщила присутствовавшая в суде Яна Дробноход.

В итоге двое приставов заперли двери и вызвали полицию для подкрепления снаружи. Когда прибыл наряд, активисты пытались вырваться из здания.

У входа стояла скорая, одна из женщин упала. Однако в итоге правоохранители никого не задержали: все разбежались.

Как удалось выяснить корреспонденту Сиб.фм, пока инцидент не обернулся новыми протоколами. Однако все точки над i расставит следующее заседание у судьи Борзицкой.