В Новосибирске планируют установить крылатую стелу на границе двух районов

Фото: Официальный сайт Новосибирска

На границе Дзержинского и Октябрьского районов Новосибирска планируют установить белую крылатую стелу.

На границе между Дзержинским и Октябрьским районами Новосибирска предложили установить стелу — белый «крылатый» монумент с гербом города. Об этом сообщили на официальном сайте города.

Жители Новосибирска смогут поучаствовать в обсуждении проекта. Свои предложения, замечания и мнения можно направить с 31 января до 13 февраля на почту MShestakova@admnsk.ru. Об итогах обсуждений объявят не позднее 21 февраля.

Инициатор установки — администрация Дзержинского района Новосибирска.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на границе Новосибирской области и Алтайского края установили новую стелу, с надписью «Новосибирская область» и подписью к ней «Сибирь здесь».