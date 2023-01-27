В Новосибирске покажут премьеру оперы «Дон Жуан»

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23 февраля, 2 и 3 марта на сцене НОВАТа состоится премьера оперы Моцарта «Дон Жуан» в постановке главного режиссера Вячеслава Стародубцева и дирижера Петра Белякина, которая продолжит цикл «Моцартиана».

«Дон Жуан» станет третьей оперой моцартовского оперного цикла, ему предшествовали первые две постановки – «Волшебная флейта (2021) и «Свадьба Фигаро» (2022).

Режиссер, автор художественной концепции спектакля Вячеслав Стародубцев предложил свои разгадки тайн одной из самых исполняемых опер мирового репертуара, опираясь исключительно на музыкальную драматургию и внутреннюю логику моцартовского сочинения. Именно это определило остроумную и во многом неожиданную трактовку одного из вечных сюжетов мировой культуры и визуальное решение новой постановки.

«Признаюсь, что «Дон Жуан» до сегодняшнего дня не был моей любимой оперой Моцарта. Но, когда серьезней погружаешься в музыку, а не в ее интерпретации, понимаешь истинные причины. Дон Жуан – катализатор, он указывает на наши потаенные желания и страхи, именно за это его ненавидят и хотят наказать. Наша история – черно-белая, в сценографии будет только один цветовой акцент – цвет сицилийского апельсина. Черный, серый цветовой фон – это наши предрассудки, пороки, наше недоверие жизни, а сочный жизнерадостный оранжевый – это радости и удовольствия жизни, которыми так смело и открыто наслаждается Дон Жуан», – рассказывает главный режиссер Вячеслав Стародубцев.

Музыкальный руководитель и дирижер постановки Петр Белякин отмечает, что вместе с режиссером они хотели сделать динамичный спектакль, исключив все шаблоны. «Дон Жуан» настолько часто исполняется, что стал заштампованным, поэтому им хотелось найти нестандартный подход к этому произведению.

«Режиссер предложил переосмыслить некоторые моменты оперы, а теперь мне предстоит переосмыслить их музыкально. Но при этом никакого насилия над музыкой нет. Благодаря этому мы заново открываем эту оперу. Таково свойство музыки гениальных композиторов – она живет своей жизнью независимо от того, что замыслил творец», – поясняет Петр Белякин.