В Новосибирске в 2022 году жильцы 12,5 тысячи квартир подключили «Ростелеком Ключ»

Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

В 2022 году в Новосибирске к сервису «Ростелеком Ключ» подключилось еще 65 многоквартирных домов. Наибольшей популярность пользовались сервис «Умный домофон», система контроля управления доступом, а также услуги по автоматизированному сбору показаний приборов учета.

«Умные» домофоны установили жильцы 12,5 тыс. квартир. Решение позволяет пользователям управлять входом в подъезд с помощью специального мобильного приложения. При звонке в домофон владелец квартиры получает видеоизображение гостя на экран своего гаджета и может дистанционно открыть ему дверь подъезда.

Растет спрос на систему контроля управления доступом (СКУД), которой в 2022 году компания оснастила 117 подъездов новосибирских многоэтажек. Услуга дает возможность управляющим компаниям дистанционно наблюдать за общедомовыми помещениями и прилегающей территорией, оперативно реагировать на аварийные ситуации или нарушения правопорядка.

Все больше домов Новосибирска переходят на автоматизированный сбор показаний приборов учета электроэнергии, воды и тепла — в прошлом году на интеллектуальные счетчики перешли 6 жилых комплексов города.

«Телеметрия значительно упрощает процесс оплаты жилищно-коммунальных услуг, освобождает собственников квартир от необходимости каждый месяц подавать показания. «Умные» счетчики самостоятельно собирают данные и передают их в управляющую компанию», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

«Ростелеком Ключ» предлагает ряд современных решений для дома, среди которых «Умный шлагбаум», «Умный домофон», «Комплексное видеонаблюдение» и «Умные счетчики». Подробнее о сервисе можно узнать на сайте компании.