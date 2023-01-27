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В Новосибирске в честь Дня города по Оби запустят огромный торт

Фото В Новосибирске в честь Дня города по Оби запустят огромный торт
Фото В Новосибирске в честь Дня города по Оби запустят огромный торт

Фото: Сиб.фм

В честь 130-летия Новосибирска по реке отправится огромный праздничный торт.

В Новосибирске в честь 130-летия города в последние выходные июня планируют запустить праздничный торт по Оби. Об этом сообщила вице-мэр Анна Терешкова. По её словам, такое мероприятие состоится в том случае, если властям не удастся получить разрешение на запуск фейерверка.

В этом году в программу могут включить два всероссийских мероприятия. Среди них фестиваль цветов и фестиваль духовых оркестров.

«Губернатор предложил провести фестиваль духовых оркестров. Музыкальные коллективы со всей страны соберутся в Новосибирске. Мы надеемся, что этот фестиваль будет поддержан», — сообщила Анна Терешкова.

Кроме того, улицу Ленина на время проведения праздника сделают пешеходной и украсят.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Центр туризма и побратимских связей «Сибирь-Хоккайдо» планирует снять серию мини-фильмов о Новосибирске к 130-летию города. Центр уже предварительно договорился с известным новосибирским фотографом-руфером Вадимом Махоровым, давно и успешно снимающим город с высоты, о создании видеоконтента для сериала.

Напомним, ранее мэр Новосибирска Локоть раскрыл планы на День города-2023.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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