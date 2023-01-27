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общество

В Забайкалье внук задушил свою бабушку, чтобы избавить ее от мучений

Фото В Забайкалье внук задушил свою бабушку, чтобы избавить ее от мучений
Фото В Забайкалье внук задушил свою бабушку, чтобы избавить ее от мучений

Freepik, authors: RapidEye

Житель Забайкальского края задушил свою парализованную бабушку, объяснив это тем, что хотел избавить ее от страданий.

27 летний житель Читы Максим Молчанов обвиняется в убийстве своей 82-летей тяжелобольной бабушки. Обвиняемый заявил, что задушил ее, потому что хотел избавить ее от страданий, пишет zabnews.

Как выяснилось, пенсионерка из-за болезней была прикована к постели. Внук регулярно ее навещал и ухаживал за ней. По версии следствия, читинец задушил женщину, сдавив ей горло руками.

«Последнее время она говорила, что хочет к дедушке, хочет умереть, ей надоело жить. Я решил облегчить бабушке её мучения», — процитировали слова подозреваемого в суде.

Мать подсудимого считает, что сын сорвал психику, постоянно находясь с бабушкой наедине.

Напомним, забайкалец задушил и сжег свою сожительницу.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

убийство
бабушка
внук
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