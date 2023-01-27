Вечером 27 января Новосибирск сковали 9-балльные пробки

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
27 января в центре Новосибирске движение оказалось парализовано из-за 9-балльных пробок.
В пятницу, 27 января, на дорогах Новосибирска образовались 9-балльные пробки. Движение очень сильно затруднено на обоих берегах города, в том числе из-за множественных аварий. Данные о пробках передает онлайн-сервис 2ГИС.
На момент публикации 2ГИС фиксирует более десятка автомобильных аварий на улицах города. Большинство из них — на магистральных улицах, и мешают проезду.
Так, на левом берегу на площади Энергетиков водители сообщают о сломанном троллейбусе — из-за этого возникла пробка на весь Димитровский мост в сторону левого берега. На пересечении Троллейной и Немировича-Данченко водители не могут разъехаться из-за автомобильной аварии. Пробки на Сибиряков-Гвардейцев, Петухова, Ватутина, Советском шоссе, Большой, проезде Энергетиков, Станционной.
На правом берегу из-за двух аварий на развязке Ипподромской и Красного проспекта возникла пробка длиной в несколько километров, которая продолжается на Большевистской. Сложно проехать по Бориса Богаткова, Кошурникова, Никитина, Дуси Ковальчук, Залесского. Также пробками скованы почти все улицы Центрального района города.
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