Актёр Гришковец встретился с участниками СВО в госпитале Новосибирска

Фото пресс-службы ЦВО

Писатель и актер Евгений Гришковец встретился с участниками спецоперации, которые проходят лечение в госпитале ЦВО в Новосибирске.

В Новосибирске прошла встреча актера Евгения Гришковца с участниками СВО, которые проходят лечение и реабилитацию на базе военного госпиталя ЦВО.

"Мероприятие прошло в формате дружеской встречи, в ходе которой писатель общался с военнослужащими, отвечал на вопросы из зала, а также представил ряд авторских рассказов", — рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Евгений Гришковец поблагодарил военных за "возможность разнообразить ваш будний день". Он также пообщался с участниками спецоперации, медиками госпиталя, после чего раздал автографы всем желающим.

Ранее артисты Российского цирка посетили военный госпиталь Центрального военного округа в Новосибирске и выступили перед участниками спецоперации на Украине.