Попавшей под машину собаке Доре ампутировали лапу в Новосибирске

Фото из группы animal_nsk в "ВК"
Врачи ветеринарной клиники в Новосибирске прооперировали собаку Дору, которую сбил автомобиль в Псковской области.
В Новосибирске врачи прооперировали собаку Дору, которая попала под машину в городе Печоры Псковской области. Там спасать животное отказались, но сибирские медики взялись ха сложную операцию.
Как рассказали "АиФ-Новосибирск" волонтеры группы animal_nsk, после того, как Дора попала под машину, одна из лап полностью атрофировалась. В тяжелом состоянии ее привезли в Новосибирск — добираться пришлось с пересадкой в Москве.
Перед операцией новосибирские медики сделали хвостатой пациентке МРТ, которое подтвердило, что спасти лапу невозможно. Было упущено много времени, и нервные окончания "умерли" на всем протяжении конечности.
"Протез не за что цеплять. Ампутация у Доры по самое плечо, она будет трёхлапой собачкой-инвалидом", — объяснили волонтеры. Они также отметили, что клиника прооперировала собаку в долг — за спасение животного еще предстоит заплатить 65 тысяч рублей.
Сейчас Дора приходит в себя после операции. Впоследствии собаке начнут искать новый дом.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Теги
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают