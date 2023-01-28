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общество

Попавшей под машину собаке Доре ампутировали лапу в Новосибирске

Фото Попавшей под машину собаке Доре ампутировали лапу в Новосибирске
Фото Попавшей под машину собаке Доре ампутировали лапу в Новосибирске

Фото из группы animal_nsk в "ВК"

Врачи ветеринарной клиники в Новосибирске прооперировали собаку Дору, которую сбил автомобиль в Псковской области.

В Новосибирске врачи прооперировали собаку Дору, которая попала под машину в городе Печоры Псковской области. Там спасать животное отказались, но сибирские медики взялись ха сложную операцию.

Как рассказали "АиФ-Новосибирск" волонтеры группы animal_nsk, после того, как Дора попала под машину, одна из лап полностью атрофировалась. В тяжелом состоянии ее привезли в Новосибирск — добираться пришлось с пересадкой в Москве.

Перед операцией новосибирские медики сделали хвостатой пациентке МРТ, которое подтвердило, что спасти лапу невозможно. Было упущено много времени, и нервные окончания "умерли" на всем протяжении конечности.

"Протез не за что цеплять. Ампутация у Доры по самое плечо, она будет трёхлапой собачкой-инвалидом", — объяснили волонтеры. Они также отметили, что клиника прооперировала собаку в долг — за спасение животного еще предстоит заплатить 65 тысяч рублей.

Сейчас Дора приходит в себя после операции. Впоследствии собаке начнут искать новый дом.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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