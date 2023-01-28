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Суицид 11-летнего школьника, отмена выборов мэра и задержание Кулябина - итоги недели на Сиб.фм

Фото Суицид 11-летнего школьника, отмена выборов мэра и задержание Кулябина - итоги недели на Сиб.фм
Фото Суицид 11-летнего школьника, отмена выборов мэра и задержание Кулябина - итоги недели на Сиб.фм

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм; Сиб.фм; мэрия Новосибирска; "Театрал"; МК в Новосибирске; МВД Медиа; паблик в "ВК" "АСТ-54"; МВД по НСО; СКР НСО; соцсети; Коллаж: Сиб.фм

Что удивило, заинтересовало и впечатлило жителей Новосибирска за последнюю неделю января — в итогах недели на Сиб.фм.

Отмена выборов мэра

Члены общественной палаты Новосибирской области единогласно поддержали обращение об отмене выборов градоначальника прямым голосованием,

Вопрос отмены прямых выборов мэра в Новосибирске обсуждают с начала 2023 года. Первым допустил новую систему конкурсного управления губернатор региона Андрей Травников, позже и первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области и командир элитного батальона «Вега» Андрей Панферов высказался в поддержку отмены выборов градоначальника.

Фото Суицид 11-летнего школьника, отмена выборов мэра и задержание Кулябина - итоги недели на Сиб.фм 2

Задержание экс-директора «Красного факела» Кулябина

В пятницу, 23 декабря, стало известно об увольнении директора театра «Красный факел» Александра Кулябина, он занимал этот пост 23 года. В тот же день на мужчину завели уголовное дело о растрате денежных средств на сумму более 1,8 миллиона рублей.

В поддержку театрала выступили народный артист Константин Райкин, художественный руководитель "Театра наций" Евгений Миронов, актрисы Юлия Пересильд и Елизавета Боярская, генеральный директор “Большого театра” Владимир Урин, а также директор РАМТ Софья Апфельбаум.

26 января, прошло заседание по избранию меры пресечения Александру Кулябину. Его отправили под домашний арест до 23 марта.

Фото Суицид 11-летнего школьника, отмена выборов мэра и задержание Кулябина - итоги недели на Сиб.фм 3

Суд отпустил домой мать сгоревших на пожаре детей

27 января, в Первомайском районном суде Новосибирска избрали меру пресечения матери погибших на пожаре детей: Ксению К. отпустили домой под подписку о невыезде.

Дети женщины погибли в декабре 2022 года, задохнувшись на пожаре, пока 19-летняя няня ушла "делать ресницы".

Следователи ходатайствовали о помещении матери в СИЗО. Ее подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем). По версии следствия, она оставила в тот день малышей в опасности, что было не в первый раз.

Поддержать мать детей пришли также знакомые и друзья. Они считают, что женщина и так наказана.

Однако в итоге судья Евгений Овчинников отклонил ходатайство следователей: до окончания следствия Ксения К. будет находиться под подпиской о невыезде.

Фото Суицид 11-летнего школьника, отмена выборов мэра и задержание Кулябина - итоги недели на Сиб.фм 4

Суицид 11-летнего школьника

В четверг, 26 января, в квартире на улице Макаренко в Калининском районе Новосибирска нашли тело 11-летнего мальчика в квартире. Ребенок покончил с собой. 27 января стало известно, что перед этим он оставил записку.

Мальчик учился в 5 классе школы №78, жил с матерью и еще один ребенком. Они переехали в Новосибирск в 2021 году.

Предполагается, что на страшный шаг мальчик мог решиться из-за конфликта с матерью и проблем в школе. Источник издания «АиФ-Новосибирск» отметил, что такая версия связана с содержанием предсмертной записки, оставленной пятиклассником.

После случившегося детский омбудсмен Надежда Болтенко, взяла дело на контроль и начала проверку 78-й школы. Кроме аппарата детского омбудсмена происшествие проверяют специалисты Следственного комитета и прокуратуры Новосибирской области. Им предстоит опросить и оценить действия близких ребенка, а также всех, кто с ним контактировал, в том числе одноклассников и учителей.

30 января состоится заседание комиссии по делам несовершеннолетних, где обсудят это трагичное происшествие.

Фото Суицид 11-летнего школьника, отмена выборов мэра и задержание Кулябина - итоги недели на Сиб.фм 5

Смертельное ДТП со скорой помощью

Во вторник, 24 января, на Северном объезде Новосибирска произошла авария с участием экипажа скорой помощи и «Митцубиси». Спецавтомобиль доставил двух пациентов из Татарской ЦРБ в стационар Новосибирска. Когда медики возвращались обратно, скорая совершила наезд на барьерное ограждение, вылетела на встречную полосу и столкнулась с иномаркой. После этого машина «неотложки», в которой находились фельдшер и два водителя, загорелась.

В аварии погибли 4 человека, в том числе два сотрудника скорой помощи — фельдшер Александр Вараксин и водитель Валерий Васильев. Прощание с ними состоится 27 января.

У Александра Вараксина осталась жена и два маленьких ребенка, у Валерия Васильева — жена и взрослые дети.

Отдел МВД по Коченевскому району возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.264 (нарушение ПДД повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Фото Суицид 11-летнего школьника, отмена выборов мэра и задержание Кулябина - итоги недели на Сиб.фм 6

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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