Суицид 11-летнего школьника, отмена выборов мэра и задержание Кулябина - итоги недели на Сиб.фм

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм; Сиб.фм; мэрия Новосибирска; "Театрал"; МК в Новосибирске; МВД Медиа; паблик в "ВК" "АСТ-54"; МВД по НСО; СКР НСО; соцсети; Коллаж: Сиб.фм

Что удивило, заинтересовало и впечатлило жителей Новосибирска за последнюю неделю января — в итогах недели на Сиб.фм.

Отмена выборов мэра

Члены общественной палаты Новосибирской области единогласно поддержали обращение об отмене выборов градоначальника прямым голосованием,

Вопрос отмены прямых выборов мэра в Новосибирске обсуждают с начала 2023 года. Первым допустил новую систему конкурсного управления губернатор региона Андрей Травников, позже и первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области и командир элитного батальона «Вега» Андрей Панферов высказался в поддержку отмены выборов градоначальника.

Задержание экс-директора «Красного факела» Кулябина

В пятницу, 23 декабря, стало известно об увольнении директора театра «Красный факел» Александра Кулябина, он занимал этот пост 23 года. В тот же день на мужчину завели уголовное дело о растрате денежных средств на сумму более 1,8 миллиона рублей.

В поддержку театрала выступили народный артист Константин Райкин, художественный руководитель "Театра наций" Евгений Миронов, актрисы Юлия Пересильд и Елизавета Боярская, генеральный директор “Большого театра” Владимир Урин, а также директор РАМТ Софья Апфельбаум.

26 января, прошло заседание по избранию меры пресечения Александру Кулябину. Его отправили под домашний арест до 23 марта.

Суд отпустил домой мать сгоревших на пожаре детей

27 января, в Первомайском районном суде Новосибирска избрали меру пресечения матери погибших на пожаре детей: Ксению К. отпустили домой под подписку о невыезде.

Дети женщины погибли в декабре 2022 года, задохнувшись на пожаре, пока 19-летняя няня ушла "делать ресницы".

Следователи ходатайствовали о помещении матери в СИЗО. Ее подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем). По версии следствия, она оставила в тот день малышей в опасности, что было не в первый раз.

Поддержать мать детей пришли также знакомые и друзья. Они считают, что женщина и так наказана.

Однако в итоге судья Евгений Овчинников отклонил ходатайство следователей: до окончания следствия Ксения К. будет находиться под подпиской о невыезде.

Суицид 11-летнего школьника

В четверг, 26 января, в квартире на улице Макаренко в Калининском районе Новосибирска нашли тело 11-летнего мальчика в квартире. Ребенок покончил с собой. 27 января стало известно, что перед этим он оставил записку.

Мальчик учился в 5 классе школы №78, жил с матерью и еще один ребенком. Они переехали в Новосибирск в 2021 году.

Предполагается, что на страшный шаг мальчик мог решиться из-за конфликта с матерью и проблем в школе. Источник издания «АиФ-Новосибирск» отметил, что такая версия связана с содержанием предсмертной записки, оставленной пятиклассником.

После случившегося детский омбудсмен Надежда Болтенко, взяла дело на контроль и начала проверку 78-й школы. Кроме аппарата детского омбудсмена происшествие проверяют специалисты Следственного комитета и прокуратуры Новосибирской области. Им предстоит опросить и оценить действия близких ребенка, а также всех, кто с ним контактировал, в том числе одноклассников и учителей.

30 января состоится заседание комиссии по делам несовершеннолетних, где обсудят это трагичное происшествие.

Смертельное ДТП со скорой помощью

Во вторник, 24 января, на Северном объезде Новосибирска произошла авария с участием экипажа скорой помощи и «Митцубиси». Спецавтомобиль доставил двух пациентов из Татарской ЦРБ в стационар Новосибирска. Когда медики возвращались обратно, скорая совершила наезд на барьерное ограждение, вылетела на встречную полосу и столкнулась с иномаркой. После этого машина «неотложки», в которой находились фельдшер и два водителя, загорелась.

В аварии погибли 4 человека, в том числе два сотрудника скорой помощи — фельдшер Александр Вараксин и водитель Валерий Васильев. Прощание с ними состоится 27 января.

У Александра Вараксина осталась жена и два маленьких ребенка, у Валерия Васильева — жена и взрослые дети.

Отдел МВД по Коченевскому району возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.264 (нарушение ПДД повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).