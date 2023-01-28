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В Новосибирске на "Монументе Славы" пройдет акция в честь победы в Сталинградской битве

Фото В Новосибирске на "Монументе Славы" пройдет акция в честь победы в Сталинградской битве
Фото В Новосибирске на "Монументе Славы" пройдет акция в честь победы в Сталинградской битве

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Общегородская акция в память о 80-летии победы в Сталинградской битве пройдет в Новосибирске 1 февраля.

В Новосибирске 1 февраля пройдет акция, посвященная 80-летию победы в Сталинградской битве. Мероприятие состоится в 18:00 часов на Мемориальном комплексе «Монумент Славы». Об этом в своём тг-канале сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Фото В Новосибирске на

"Между пилонами Монумента Славы, как на алтаре, четыре урны. В каждой из них хранится обагренная кровью сибиряков земля с полей сражений, в том числе и с Мамаева кургана", — напомнила она.

Вице-мэр призвала горожан присоединиться к акции и почтить память близких, принимавших участие в битве за Сталинград.

"Под Сталинград ушли 20 сибирских дивизий, из которых 5 стрелковых дивизий и 3 авиаполка — были сформированы в Новосибирске. 200 дней и ночей наши земляки сражались с противником на главном направлении немецкого удара. Бойцы не отступали, сковали силы вражеской группировки и преградили ей путь к Волге. В это время Новосибирск поддерживал соотечественников из тыла. Как и вся страна, он стал арсеналом для обороны Сталинграда", — написала Терешкова.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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