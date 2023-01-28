В Новосибирске новый терминал аэропорта Толмачёво откроют 9 февраля

Новый терминал аэропорта Толмачево в Новосибирске откроют 9 февраля 2023 года.

В Новосибирске 9 февраля состоится открытие нового терминала аэропорта Толмачево, работы по строительству которого продолжались с 2020 года.

"Официальная информация по открытию будет предоставлена на следующей неделе", — сообщили Сиб.фм в пресс-службе Толмачево, подтвердив, что торжественное открытие запланировано на 9 февраля.

Как ранее писал Сиб.фм, новый терминал в аэропорту Толмачево в Новосибирске планировалось сдать в первом квартале 2023 года — то есть до конца марта. К началу декабря 2022 года готовность проекта составляла 98,43%.

Одна из особенностей нового терминала — его высота. Он достигнет в высоту 30 метров. Фасад будет полностью остекленным, причем используют стекло с низким коэффициентом отражения.

Аэропорт Толмачево станет самым крупным региональным аэропортом в России.

В сентябре 2022 года на сайте госзакупок появилось техническое задание по проведению церемонии открытия нового терминала аэропорта Толмачёво. На мероприятие в честь открытия нового терминала планировалось потратить 5 904 400 рублей.

Согласно конкурсной документации, гостей праздника должны были встречать встретят 8 моделей, отобранных руководством аэропорта из 30 претенденток. Кроме того, на празднике должны были работать аниматоры в виде живых скульптур, планировалась викторина об истории Толмачёво, а также фотозона.