В Новосибирске приостановлен проект развития бывшего военного городка

Фото Станислава Якушевича / Сиб.фм

Проект развития бывшего военного городка № 17 в Октябрьском районе Новосибиска временно приостановлен.

Министр строительства Новосибирской обалсти Алексей Колмаков сообщил о приостановке проекта по развития бывшего военного городка в Октябрьском районе Новосибирска. Решение принято после обсуждения концепции с участием Минобороны и ДОМ.РФ.

"В конце прошлого года Минобороны эту тему свернуло, и пока проект находится на паузе", — сказал Колмаков в ходе пресс-конференции в ТАСС 27 января.

Министр напомнил, что проект предусматривал сохранение памятников архитектуры, с дальнейшим строительством детских садов и школ. Общая площадь территории бывшего военного городка составляет 48 га.

На его территории находится более 30 зданий, которые признаны памятниками регионального значения. В 2021 году Минобороны приняло решение о передаче неиспользуемого в интересах ведомства земельного участка региону.

"В принципе, мы участвовали очень активно, но реализация перенесена на другой срок", — сказал он.

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