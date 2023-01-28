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В Новосибирской области спасают щенка с двумя огнестрельными ранениями

Фото В Новосибирской области спасают щенка с двумя огнестрельными ранениями
Фото В Новосибирской области спасают щенка с двумя огнестрельными ранениями

Фото: animal_nsk_novosibirsk

Найденного в Колыванском районе Новосибирской области раненного из огнестрельного оружия щенка спасают ветеринары.

В Колыванском районе НСО обнаружили щенка с двумя огнестрельными ранами, пес несколько часов лежал на улице и истекал кровью, сообщили волонтеры сообщества «animal_nsk – Новосибирск». Раненное животное доставили к ветеринару в Новосибирске.

«Малыш потерял много крови и находится в реанимации, в тяжелом состоянии. Первая пуля прошла навылет. Вторая раскрошила кость передней левой лапы в локте. Как ее будут собирать доктора, сложно сказать. Слава богу, сустав целый», — рассказали волонтеры.

После оказания первой помощи и рентгена выяснилось, что лапу щенка необходимо оперировать. Волонтеры в своей группе «ВКонтакте» открыли сбор средств для помощи псу, которому дали кличку Честер.

Ранее Сиб.фм сообщал, что волонтеры спасли собаку со сломанным позвоночником на трассе под Новосибирском.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Теги

помощь
волонтеры
собака
Жестокое обращение с животными
огнестрельное ранение
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