Яблоки из мусорных баков продают в Новосибирске за 100 рублей

Фото из паблика "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте"

В Новосибирске уличные торговцы собирают просроченные фрукты у мусорных контейнеров.

Уличные торговцы в Новосибирске перепродают выброшенные в мусорные баки фрукты. Об этом в паблике "АСТ-54" рассказал один из жителей города.

Мужчина поделился, что накануне ждал пассажира рядом с контейнерами у дома № 68 по улице Никитина. При нем сотрудник расположенного поблизости сетевого магазина вынес к бакам коробку с яблоками, которую тут же подхватил какой-то мальчик.

Автор поста решил проследить за ребенком и заметил, что добытые на помойке фрукты он принес в киоск по продаже овощей и фруктов. Там просроченный товар продавали по 100 рублей за килограмм.

«Хочу предупредить жителей соседних домов, которые, возможно, покупают у этого товарища яблоки из помойки», — написал мужчина.

В ответ подписчики паблика заявили, что автор поста является конкурентом торговца, поскольку яблоки на фото выглядят свежими.