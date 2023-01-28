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За 2022 год «Городская электричка» в Новосибирской области за год перевезла 6 млн пассажиров

Фото За 2022 год «Городская электричка» в Новосибирской области за год перевезла 6 млн пассажиров
Фото За 2022 год «Городская электричка» в Новосибирской области за год перевезла 6 млн пассажиров

Фото: nso.ru

За 2022 год в рамках проекта «Городская электричка» железнодорожный транспорт перевез 6 миллионов человек.

По данным правительства Новосибирской области, за 2022 год сибиряки около 6 миллионов раз воспользовались услугами железнодорожного транспорта в рамках проекта «Городская электричка».

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин отмечает, что подобный результат обусловлен отсутствием конкуренции с Новосибирским метрополитеном. Западное направление и Восточное направление городской электрички значительно удалены от ближайших станций метро, а Южное направление и Первомайский обеспечивают более быстрый доступ в центр города.

В качестве примера эффективности городской электрички приводят время проезда от левобережной части города на правый берег реки Обь — 6 минут с остановочной платформы Жилмассив, 9 минут со станции Новосибирск-Западный, 11 минут с остановочной платформы Западная площадка.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в 2024 году в Новосибирске начнется строительство «Городской железной дороги».

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Теги

общественный транспорт
Правительство Новосибирской области
Электрички
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