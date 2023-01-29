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Опубликован прогноз погоды на февраль 2023 в Новосибирске

Фото Опубликован прогноз погоды на февраль 2023 в Новосибирске
Фото Опубликован прогноз погоды на февраль 2023 в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Февраль – последний зимний месяц, но лишь в рамках календаря. Климатические сроки сибирской зимы выходят далеко за границы самого короткого месяца в году. Он обещает быть малоснежным, но пасмурным.

По общему представлению основных погодных агрегаторов России, солнечных дней в феврале в Новосибирске и его окрестностях ожидается не более пары-тройки. Температурный фон первой февральской декады сохранится на достаточно холодном уровне:

· днём по области и в Новосибирске — от 13 до максимум 20 градусов со знаком минус,

· ночью – 19... — 21 ниже ноля.

Вторая и третья декады февраля 2023 года в Западной Сибири станут более тёплыми. Средняя температура воздуха предполагается близкой к средним многолетним значениям: минус 9 градусов днем и минус 16 по ночам.

Все дни, кроме двух-трёх, будут пасмурными, зато осадков почти не ожидается, уверяют эксперты регионально Росгидромета. А вот классические февральские метели, согласно данным с метеоспутников, в нынешнем году отменяются. Скорость ветра среднем не будет превышать 5 м/с. Чаще всего он будет дуть в юго-западном направлении.

Пока столица региона пытается очиститься от небывалых январских снегопадов, эксперты погодного сервиса «Погода Mail.ru» высчитали, что 8 февраля 2023 года на Новосибирск обрушится оттепель с потеплением до ноля градусов.

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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