В Новосибирске студентов НГУЭУ переведут на дистант с 30 января из-за вспышки кори

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В Новосибирском государственном университете экономики и управления в понедельник, 30 января, отменили лекции в очном формате из-за ситуации с корью.

О том, что студентов в НГУЭУ переводят на дистанционное обучение, сообщает официальный сайт вуза. По крайней мере, пока такой формат обучения назначен на 30 и 31 января.

"Дальнейшее развитие событий будет определяться анализом ситуации с наличием прививок (перенесенной болезни) среди обучающихся. Необходимо подготовить сертификаты о вакцинации для предъявления. В случае отсутствия сертификата в ближайшее время необходимо самостоятельно сдать кровь на антитела", – также сказано в сообщении вуза.

Напомним, неблагоприятная ситуация с заболеваемостью корью в Новосибирске начала складываться в декабре прошлого года: за 10 дней до Нового года в регионе насчитали 14 заболевших.