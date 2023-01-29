В Новосибирской области детские пособия выплатят в Единый день 3 февраля

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Объединённый с пенсионным, новый Социальный Фонд России (СФР) утвердил Единый день доставки детских пособий на счета граждан страны и жителям Новосибирской области в частности.

В соответствии с утвержденным Порядком, для целого ряда выплат и пособий установлен Единый день выплаты – 3 число каждого месяца. Все детские выплаты Социального фонда приходят на счет родителей в один день – третьего числа каждого нового месяца за предыдущий, сообщает официальный сайт Социального фонда.

Однако эта дата установлена для тех получателей, кто выбрал способ доставки через кредитное учреждение (банки). Те граждане, кому детские выплаты доставляются почтовыми отделениями, получают в нашем регионе выплаты с 3-го по 25-е число в соответствии с графиком, утвержденным Почтой России.

К примеру, с января 2023 года ежемесячная выплата на первого ребенка до 3 лет передана из органов социальной защиты населения Социальному фонду России. В этой связи за текущий месяц (январь 2023 года) данная выплата новосибирским семьям была перечислена 13 января. Но с марта такая выплата будет осуществляться третьего числа каждого нового месяца, то есть в Единый день доставки детских пособий Социального фонда. Средства будут поступать родителям в новом месяце за предыдущий, например, в марте за февраль, а в апреле за март.

Обращаем ваше внимание, полный перечень мер соцподдержки, которые перешли к СФР с 2023 года, можно найти на официальном сайте Социального фонда России по адресу: www.sfr.ru