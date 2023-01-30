В Новосибирске у кинотеатра "Победа" появится площадь с фонтаном

Фото: «АР Тэго». Проект

Возле кинотеатра "Победа" в Новосибирске планируют построить площадь с фонтаном.

Представители Архитектурного бюро «АР Тэго» разработали новый проект площади перед кинотеатром «Победа» на улице Ленина в Новосибирске.

Однако реализация проекта возможна лишь в случае реконструкции магазина «Универсам».

«Для четкого обозначения зоны, занимаемой площадью Победы, было введено специфическое мощение, которое подчеркивает идентичность места. Главное место в формировании площади занимает особый водный элемент»,- рассказал директор «АР Тэго» Дмитрий Суворов.

По словам Суворова, центром площади Победы станет фонтан, в основании которого будет располагаться символ в виде победоносной звезды.

На заседании градостроительного совета Новосибирска, где обсуждался проект, сообщили, что строительство нового здания перед площадью возможно не ранее 2026 года.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал архаизмом территорию возле «Универсама».

«Выглядит неряшливо. Не просто устарело, а даже как архаизм. Поэтому сегодня архитекторами прорабатывается вариант, который бы украсил улицу Ленина, а не испортил ее стиль. При этом первые этажи предполагается оставить за торговым центром. Для жителей это важно», — сказал градоначальник.