Флорист назвала идеальный букет для подарка на 14 февраля

Freepik, authors: Liudmila Chernetska
По словам флориста Ольги Салимовой, для подарки на День всех влюбленных идеально подойдут альстромерия и диантус.
Флорист Ольга Салимова назвала идеальный букет для подарка на 14 февраля. По ее словам, красивый букет можно сформировать из альстромерии и диантуса. Как отмечает эксперт, эти цветы достаточно стойкие и выглядят воздушно, пишет Pravda.Ru.
«Они действительно долго стоят, неделю точно. Иногда даже больше. Также сейчас актуальны и модны амариллисы, букет из них держится порядка семи дней», — добавила флорист.
Кроме того, по мнению специалиста, ещё одним необычным подарком для дам станут нежные анемоны. А при покупке монобукетов можно присмотреться к ранункулюсам и кустовым пионовидным розам, советует она.
Напомним, флористы в Новосибирске назвали самые модные цветы.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают