Флорист назвала идеальный букет для подарка на 14 февраля

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По словам флориста Ольги Салимовой, для подарки на День всех влюбленных идеально подойдут альстромерия и диантус.

Флорист Ольга Салимова назвала идеальный букет для подарка на 14 февраля. По ее словам, красивый букет можно сформировать из альстромерии и диантуса. Как отмечает эксперт, эти цветы достаточно стойкие и выглядят воздушно, пишет Pravda.Ru.

«Они действительно долго стоят, неделю точно. Иногда даже больше. Также сейчас актуальны и модны амариллисы, букет из них держится порядка семи дней», — добавила флорист.

Кроме того, по мнению специалиста, ещё одним необычным подарком для дам станут нежные анемоны. А при покупке монобукетов можно присмотреться к ранункулюсам и кустовым пионовидным розам, советует она.

Напомним, флористы в Новосибирске назвали самые модные цветы.