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общество

Флорист назвала идеальный букет для подарка на 14 февраля

Фото Флорист назвала идеальный букет для подарка на 14 февраля
Фото Флорист назвала идеальный букет для подарка на 14 февраля

Freepik, authors: Liudmila Chernetska

По словам флориста Ольги Салимовой, для подарки на День всех влюбленных идеально подойдут альстромерия и диантус.

Флорист Ольга Салимова назвала идеальный букет для подарка на 14 февраля. По ее словам, красивый букет можно сформировать из альстромерии и диантуса. Как отмечает эксперт, эти цветы достаточно стойкие и выглядят воздушно, пишет Pravda.Ru.

«Они действительно долго стоят, неделю точно. Иногда даже больше. Также сейчас актуальны и модны амариллисы, букет из них держится порядка семи дней», — добавила флорист.

Кроме того, по мнению специалиста, ещё одним необычным подарком для дам станут нежные анемоны. А при покупке монобукетов можно присмотреться к ранункулюсам и кустовым пионовидным розам, советует она.

Напомним, флористы в Новосибирске назвали самые модные цветы.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

цветы
День сввятого Валентина
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