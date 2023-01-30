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общество

Губернатор Травников поручил Минтрансу помочь Новосибирску с уборкой снега

Фото Губернатор Травников поручил Минтрансу помочь Новосибирску с уборкой снега
Фото Губернатор Травников поручил Минтрансу помочь Новосибирску с уборкой снега

Фото: nso.ru

Губернатор Новосибирской области поручил Минтрансу и Минстрою помочь Новосибирску с уборкой снега.

Губернатор Новосибирской области Андрей травников поручил областным Минтрансу и Минстрою помочь Новосибирску с уборкой снега. Об этом сообщили глава региона на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области.

«Последние дни были очень снежными. Поручаю и на этой неделе оказать помощь Новосибирску – техникой, силами – по уборке снега. Придётся действовать оперативно, принять решение уже сегодня», — добавил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

За прошлую неделю в Новосибирске выпало рекордное количество осадков. Обилие снегопадов пришлось на 23 и 28 января. В субботу, 28 января за сутки выпало 14 миллиметров снега.

За выходные на улицах города, парковках и тротуарах скопилось большое количество снега, в результате чего жителям Новосибирска пришлось спасать свои автомобили из снежного плена.

Утром, 30 января Новосибирск сковали 10-ти балльные пробки.

 

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Автор:
Мария Токарева
журналист

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