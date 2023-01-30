Меню вечной молодости: в каких продуктах больше всего коллагена

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Самым «мощным» источником коллагена являются ноги животных (говядина, козлятина, курица и свинина). Сваренный на костях бульон насыщает человеческое тело коллагеном гораздо лучше самых дорогих синтетических препаратов. Однако заветное вещество содержится и в других продуктах.

Не мясом единым

После 35-ти лет человеческая кожа начинает терять эластичность и появляются первые морщины (у некоторых и раньше). Это означает только одно — организм вырабатывает недостаточное количество коллагена. В этой ситуации человек способен помочь себе сам и отсрочить наступление неизбежного старения организма. По словам диетологов, наибольшее количество коллагена содержится в мясе (в говядине, курице, козлятине, свинине, особенно в ногах). Потому эксперты рекомендуют всем людям старше 35 лет включать в свой рацион рубец, свиные и говяжьи щечки и ноги, а также сваренный на костях бульон.

Правда, есть одно большое НО. У таких продуктов есть противопоказание – это все недуги ревматоидного спектра, которые связаны с повышенным уровнем пуринов (мочевой кислоты) в крови и суставах человека, предупреждают эксперты медицинского портала Ревматолог.ру. Именно субпродукты и мясные бульоны могут спровоцировать приступы таких заболеваний.

Натуральные источники коллагена

Если мясо-костные бульоны вам не по нраву или противопоказаны из-за наличия хронических заболеваний ревматоидного спектра, то коллаген можно черпать из других натуральных источников:

· рыба: лосось и тунец богаты омега-3 жирными кислотами, которые обладают способностью защищать жировые оболочки клеток кожи. Это помогает уменьшить воспаления и повысить степень эластичности и упругости кожи;

· желатин: на 90% состоит из производных коллагена, дополнительным преимуществом желатина является его низкая калорийность;

· фрукты и овощи красного цвета: в яблоках, клубнике, вишне, свекле, красном перце, помидорах и прочих красных продуктах содержится много ликопина, который стимулирует выработку организмом собственного коллагена;

· продукты с серой: сельдерей, оливки, чеснок, огурцы, бананы, лук и тофу, благодаря высокому содержанию в них серы, усиливают производство коллагена в организме;

· продукты, богатые лизином: соевое молоко, сыры, чай, орехи, картофель, водоросли, пивные дрожжи.

Отметим, что не стоит забывать и об овощах. Любой врач скажет вам — чтобы стимулировать организм к активной выработке коллагена, необходимо регулярно употреблять в пищу капусту, баклажаны, зелень и зеленые листовые овощи, в частности салат и шпинат.