На строительство «Сибирь Арены» в 2023 году потратят еще 690 миллионов рублей

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске в 2023 году продолжится строительство нового ЛДС, на него уйдет еще 690 миллионов рублей.

В понедельник, 30 января, на оперативном совещании правительства Новосибирской области министр спорта Сергей Ахапов сообщил, что в 2023 году из регионального бюджета потратят еще 690 миллионов рублей на строительство нового ЛДС «Сибирь Арена».

По словам политика, в ближайшее время на ЛДС пройдет третий этап ввода в эксплуатацию.

Кроме того, Ахапов отметил, что в 2023 году в эксплуатацию введут бассейн СКА, который в данный момент ремонтируется, на что запланировано потратить 788 миллионов рублей. В спортивные планы области на 2023 год также входят обустройство спортивных площадок в четырех районах региона, закупка нового оборудования для спортивных школ олимпийского резерва, поддержка 17 организаций, входящих в систему спортподготовки в Новосибирске и районах области, а также субсидии на оснащение спортплощадок в 18 заселенных территориях региона.