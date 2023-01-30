Помидоры на рассаду: что нужно высаживать в феврале 2023 - лунный календарь огородника

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Дачный, лунный, посевной – эти слова, как елей на сердца дачников и огородников, ведь в феврале самые опытные из них уже сеют рассаду. Самые удачные дни для посадки подскажет лунный календарь посадок.
Лунный посадочный календарь, как правило, учитывает два фактора, влияющих на развитие растений:
- положение Луны в знаках Зодиака Фазы Луны (растущая или убывающая);
- фазы Луны (растущая или убывающая).
Знаки Зодиака также имеют большее влияние. Так, под плодородными знаками Скорпион, Рыбы, Телец и Рак можно смело сажать практически все растения, а вот под неплодородными Водолей, Лев, Овен не рекомендуется ничего сажать ни на растущей Луне, ни на убывающей.
· Луна растет с 1 по 4 февраля .
· Полнолуние — 5 февраля .
· Луна убывает с 6 по 19 февраля.
· Новолуние — 20 февраля.
· Луна опять растет с 21 по 28 февраля.
Запрещенными для любых посевов и посадок являются дни новолуния и полнолуния, причем новолуние имеет более сильное негативное влияние и поэтому не рекомендуется работать с растениями три дня — день до новолуния, в новолуние и день после.
Так как в феврале, особенно в Сибири, уже задумываются о посеве рассады помидоров, то лунный посевной календарь указывает именно на такие «томатные дни» в феврале 2023 года: 2, 3, 4, 12, 13, 25, 26.
Если вы решили в феврале заложить в ящики будущий цветущий палисадник, то самыми благоприятными днями для посева семян цветов будут:
· для многолетних и двулетних цветов — 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 25, 26;
· для луковичных и клубневых — 10, 11, 12, 13, 16, 17, 25, 26.
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