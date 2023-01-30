Помидоры на рассаду: что нужно высаживать в феврале 2023 - лунный календарь огородника

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Дачный, лунный, посевной – эти слова, как елей на сердца дачников и огородников, ведь в феврале самые опытные из них уже сеют рассаду. Самые удачные дни для посадки подскажет лунный календарь посадок.

Две лунные тонкости

Лунный посадочный календарь, как правило, учитывает два фактора, влияющих на развитие растений:

- положение Луны в знаках Зодиака Фазы Луны (растущая или убывающая);

- фазы Луны (растущая или убывающая).

Знаки Зодиака также имеют большее влияние. Так, под плодородными знаками Скорпион, Рыбы, Телец и Рак можно смело сажать практически все растения, а вот под неплодородными Водолей, Лев, Овен не рекомендуется ничего сажать ни на растущей Луне, ни на убывающей.

Февральские лунные фазы-2023

· Луна растет с 1 по 4 февраля .

· Полнолуние — 5 февраля .

· Луна убывает с 6 по 19 февраля.

· Новолуние — 20 февраля.

· Луна опять растет с 21 по 28 февраля.

Запрещенными для любых посевов и посадок являются дни новолуния и полнолуния, причем новолуние имеет более сильное негативное влияние и поэтому не рекомендуется работать с растениями три дня — день до новолуния, в новолуние и день после.

Томатные дни

Так как в феврале, особенно в Сибири, уже задумываются о посеве рассады помидоров, то лунный посевной календарь указывает именно на такие «томатные дни» в феврале 2023 года: 2, 3, 4, 12, 13, 25, 26.

Цветочные дни

Если вы решили в феврале заложить в ящики будущий цветущий палисадник, то самыми благоприятными днями для посева семян цветов будут:

· для многолетних и двулетних цветов — 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 25, 26;

· для луковичных и клубневых — 10, 11, 12, 13, 16, 17, 25, 26.