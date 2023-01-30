Согревают и благодарят – поставщик газа вручил подарки добросовестным потребителям в Новосибирске

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Добросовестных потребителей отблагодарили в «Газпром межрегионгаз Новосибирск». Новосибирцы, своевременно оплачивающие счета, получили от поставщика услуги подарки и слова благодарности.

Акцию «Добросовестный абонент» компания проводит не впервые. По условиям акции граждане, не имеющие задолженности по оплате газа, могли принять участие в розыгрыше призов.

Начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» Елена Комарова: «Мы решили публично поощрить добросовестных абонентов Новосибирской области за ответственный подход к выполнению своих договорных обязательств. Потребители с отличной платежной дисциплиной стали победителями розыгрыша призов и сертификатов. Надеемся, что в Новом году наше сотрудничество будет продолжено в таком же созидательном русле, и все больше пользователей природного газа будут соблюдать платежную дисциплину».

Всего в этом году среди населения региона разыграли 90 сертификатов номиналом 2000 рублей в магазин «Пятёрочка». Первые счастливчики уже получили подарочные карты в абонентском пункте «Газпром межрегионгаз Новосибирск».

Петр Федоринин, житель Новосибирска: «Когда есть тепло — это всегда комфорт, а комфорт и оплачиваться должен своевременно. При этом, когда нас уважают, принимают и благодарят, вдвойне приятно».

Практика показала, что подобные акции весьма благотворно сказываются на взаимодействии поставщика с абонентами и способствуют повышению платёжной дисциплины. Все любят подарки, так что это отличный стимул для людей.

Евгений Радионов, житель Новосибирска: «Проще жить, когда долгов нет. Такие акции, конечно, нужны, они приносят людям добро. Я вот получил приз, расскажу знакомым. Может, кого-то это простимулирует, появится интерес платить вовремя».

Всего в акции приняли участие почти 42 000 человек.

Римма Мальцева, начальник абонентского пункта ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск»: «Мы рады пригласить наших победителей в офис и пообщаться со всеми лично. Живое общение с абонентами помогает нам понять, на что обращать внимание, что улучшить в работе. А выразить заслуженную благодарность и подарить подарки самым ответственным – очень приятный момент».

Впрочем, продуктивно контактируют газовики с потребителями и в онлайн пространстве. Только за два последних месяца 2022 года к личному кабинету на платформе поставщика услуги подключились более 2000 человек. Среди них в рамках акции «Удобнее онлайн!» тоже разыграли призы. Были поощрены 22 абонента. Всего на сегодняшний день онлайн платформой пользуются 46,3 тысячи потребителей. Люди оплачивают счета и передают показания через цифровые сервисы компании. Это быстро и удобно для всех.

Ищет поставщик газа подход и к тем, кто не оплатил ресурс своевременно и накопил просроченную задолженность. Таких в Новосибирске тоже немало. И газовики идут им навстречу. Для должников организовали акцию «Дай списать!», по условиям которой было необходимо вовремя передать показания счетчика и оплатить задолженность за предыдущие периоды до 31 декабря 2022 года. Взамен – списание пени в полном объеме.

«Если до 31 декабря платеж поступил и задолженность погашена в полном объеме, то начисленные пени автоматически списываются. Это все происходит онлайн», — отмечает Римма Мальцева.

За период проведения акции, возможностью оплатить долг за газ без дополнительных штрафов и санкций воспользовались 2 347 человек. Им списаны пени на сумму 709,3 тыс. рублей.

Для сибиряка природный газ это не просто удобный, экологически чистый энергоноситель. Это тепло и уют в доме. С каждым годом все больше жителей Новосибирской области выбирают газ. Только за минувший год прирост абонентов «Газпром межрегионгаз Новосибирск» составил 8 212 человек. Всего же газом пользуются 151 504 жителя области.

Подробные условия всех акций узнавайте на сайте и в официальном сообществе «Газпром межрегионгаз Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».