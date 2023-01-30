Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество проиcшествия

Сотрудница института пострадала при взрыве в лаборатории в Новосибирске

Фото Сотрудница института пострадала при взрыве в лаборатории в Новосибирске
Фото Сотрудница института пострадала при взрыве в лаборатории в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Академгородке Новосибирска сотрудница института пострадала при взрыве в лаборатории.

26 января в Академгородке в одной из из лабораторий Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН пострадала сотрудница. Об этом сообщают «Родные берега».

О взрыве сообщили по адресу проспект академика Лаврентьева, дом 8.

В администрации Советского района сообщили, что взрыв произошел в 14:15, когда 41-летняя сотрудница института работала с азотом.

Женщину госпитализировали с сотрясением мозга, рваной раной губ и повреждениями зубов. Над её состоянием работают врачи в Городской клинической больнице №3.

Ранее Сиб.фм сообщал, что взрыв газа разрушил жилой дом в Искитиме под Новосибирском. Давления от быстрого выброса газа хватило, чтобы уничтожить дом, а уцелевшие его части начали гореть до прибытия бригады МЧС.

Также пьяный житель Новосибирска в пекарне угрожал взорвать мост и метро. При нём не обнаружили никаких опасных предметов, но такое заявление в общественном месте может попасть под статью 207 УК РФ о ложном сообщении об акте терроризма, грозящую ему полумиллионным штрафом или тремя годами принудительных работ.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25167
Погибший в Новосибирске 11-летний мальчик оставил предсмертную записку
23757
Отсрочка от мобилизации в феврале 2023: обновленный перечень оснований
15957
Труп 11-летнего мальчика нашли в квартире в Новосибирске
13841
В школе № 78 Новосибирска отказались комментировать гибель 11-летнего мальчика
12281
Райкин поручился за задержанного в Новосибирске экс-директора «Красного факела» Кулябина
10528
СК расследует нападение бездомных собак на мальчика в Новосибирске
9524
В Новосибирске 1 февраля изменится маршрут троллейбуса №36