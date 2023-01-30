Сотрудница института пострадала при взрыве в лаборатории в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Академгородке Новосибирска сотрудница института пострадала при взрыве в лаборатории.

26 января в Академгородке в одной из из лабораторий Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН пострадала сотрудница. Об этом сообщают «Родные берега».

О взрыве сообщили по адресу проспект академика Лаврентьева, дом 8.

В администрации Советского района сообщили, что взрыв произошел в 14:15, когда 41-летняя сотрудница института работала с азотом.

Женщину госпитализировали с сотрясением мозга, рваной раной губ и повреждениями зубов. Над её состоянием работают врачи в Городской клинической больнице №3.

Ранее Сиб.фм сообщал, что взрыв газа разрушил жилой дом в Искитиме под Новосибирском. Давления от быстрого выброса газа хватило, чтобы уничтожить дом, а уцелевшие его части начали гореть до прибытия бригады МЧС.

Также пьяный житель Новосибирска в пекарне угрожал взорвать мост и метро. При нём не обнаружили никаких опасных предметов, но такое заявление в общественном месте может попасть под статью 207 УК РФ о ложном сообщении об акте терроризма, грозящую ему полумиллионным штрафом или тремя годами принудительных работ.