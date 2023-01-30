Совет эксперта: 5 способов сэкономить на покупке квартиры в Турции

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Солнечная Турция ежегодно принимает миллионы туристов со всего мира. Ведь ей и правда есть чем удивить! Невероятной красоты ландшафты, мягкий климат, чистейшие пляжи и ласковое море — все это дарит незабываемые воспоминания после проведенного отпуска на одном из курортов восточной республики. Но все чаще иностранцы рассматривают возможность задержаться в этой стране подольше. И в этот момент они задаются целью: купить апартаменты в Турции.

Но как это сделать, чтобы не отдать все свои сбережения? Сегодня мы вам расскажем, как можно сэкономить на покупке турецкого жилья.

Покупка объектов на стадии строительства

Первая наша рекомендация — покупайте недвижимость в Турции на этапе котлована.

Застройщики в момент старта продаж реализуют объекты в строящихся проектах на 30% дешевле! Если же вы желаете купить апартаменты в доме, возведенном уже на 40–50%, то экономия может составить около 10–15%. Важно понимать, что чем ближе завершение строительства, тем выше цены.

Такая практика в Турции наблюдается повсеместно. Начиная работы по новому проекту, строительные компании стараются привлечь внимание покупателей. А как это сделать, если не за счет привлекательного ценника на жилплощадь?

Оформление рассрочки от застройщика

Недвижимость — достаточно дорогостоящий актив. И на такое приобретение приходится копить деньги несколько лет. Но есть одна маленькая проблема в данном случае — это инфляция. Пока вы накопите нужную сумму, стоимость жилья вырастет. И этот замкнутый круг может продолжаться десятилетиями.

Но есть отличное решение!

Турецкая строительная компания Gursoy Development предлагает покупателям с ограниченным бюджетом беспроцентную рассрочку. Имея на руках всего 30% от стоимости объекта вы можете оформить договор купли-продажи. Остальные 70% могут быть разбиты на весь срок строительства ЖК. Обычно это 1–2 года. Стоит отметить, что при подписании договора с застройщиком в контракте указывается фиксированная стоимость недвижимости, поэтому никаких повышений в отношении размера платежей не будет.

Такие платежи вносятся ежемесячно, но каждый девелопер очень лояльно относится к инвесторам и может разбить сумму на ежеквартальные взносы.

Преимуществом рассрочки является то, что она не содержит скрытых платежей, а покупатель не обязан предоставлять какие-либо подтверждения своего дохода и финансовую способность оплатить ее. Кредитная история также не имеет никакого значения!

Свидетельство о праве собственности оформляется после полной выплаты рассрочки.

Поиск скидок, акционных и специальных предложений от застройщиков

Турецкие застройщики довольно часто продают часть своих объектов по специальным ценам или с дополнительными условиями, позволяющими купить недвижимость дешевле.

Такой формат подходит тем, кто готов внести полную оплату сразу. Так можно получить скидку около 5–10%.

Нередко появляется возможность приобрести квартиры от застройщика в Алании по акционной цене, приуроченной к праздникам.

Также в Турции очень любят идти на уступки своим «оптовым покупателям». Для тех, кто приобретает сразу несколько объектов, застройщики готовы делать хорошие скидки.

Выбирайте развивающиеся районы

Так сложилось, что недвижимость в более «молодых» районах всегда стоила дешевле. Дело в том, что спрос на нее не так высок в силу менее развитой инфраструктуры и невысокой популярности таких локаций среди покупателей. Но стоит все же отметить, что эти объекты более привлекательны для тех, кто не любит слишком плотную застройку и шум больших городов.

Инвестируя в подобный объект, вы получаете более спокойное место для жизни, зачастую даже более живописные виды. При этом такие районы развиваются быстро, поэтому все необходимое уже точно есть рядом с домом — магазины, рестораны и кафе, остановки транспорта и теплое море!

Приняв решение приобрести жилье в подобном «молодом» районе, вы сможете сэкономить около 10 тысяч долларов по сравнению с ценами на объекты в более популярных местах.

Жилье в пригороде

Месторасположение объекта является одним из основополагающих факторов формирования цены на недвижимость. Именно поэтому еще одним способом существенно сэкономить на покупке жилья является приобретение апартаментов в пригороде. Кроме того, что цена за квадратный метр там значительно ниже, здешний ритм жизни позволит отдыхать от шумного города и наслаждаться природой.

Также огромным плюсом пригорода является невероятное количество небольших отдельных домов по демократичным ценам.