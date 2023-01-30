Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

экономика

В 2023 году рублевые вклады останутся главным сберегательным продуктом

Фото В 2023 году рублевые вклады останутся главным сберегательным продуктом
Фото В 2023 году рублевые вклады останутся главным сберегательным продуктом

Фото pixabay.com

По итогам 2022 года портфель вкладов физлиц ВТБ увеличился на 22% и превысил 3,2 трлн рублей, сообщила пресс-служба кредитной организации. Драйвером роста выступили рублевые депозиты, доля которых выросла до 90% в общем портфеле вкладов. За год клиенты банка получили по ним рекордный доход – свыше 330 млрд рублей.

По данным экспертов, в первом полугодии 2022 года наибольшим спросом пользовались краткосрочные вклады до 6 месяцев, которые позволяли получить максимальную доходность на фоне роста ключевой ставки. Во втором полугодии по мере стабилизации экономической ситуации вырос спрос на депозиты сроком от года, ставки по которым стали наиболее выгодными. Всего за год банк выплатил клиентам процентный доход по вкладам в размере свыше 330 млрд рублей – это более чем в 4 раза превышает уровень 2021 года.

«В прошлом году ключевую роль в сберегательной стратегии россиян снова стали играть классические рублевые вклады, доля которых в нашем портфеле превысила 90%. Благодаря высоким ставкам они стали драйвером роста всего портфеля привлеченных средств и показателем успешной девалютизации сбережений населения: за год доля валютных вкладов сократилась вдвое и составила порядка 10%. В этом году рублевые вклады останутся главным сберегательным продуктом, сохранится тренд на дедолларизацию портфеля, а доля альтернативных валют будет расти», – комментирует Анатолий Печатников, заместитель президента – председателя правления ВТБ.

В течение 2022 года увеличивалась доля депозитов, открываемых онлайн. В декабре розничные клиенты банка разместили дистанционно 81% депозитов и накопительных счетов, на них пришлось две трети новых сбережений физлиц против 33% в январе. Средний чек по офлайн и онлайн-продуктам сравнялся и составил 750 тыс. рублей.

Кроме вкладов, в 2022 году на 30% увеличились остатки средств на счетах эскроу – до 733 млрд рублей, и на 21% – на счетах негосударственного пенсионного обеспечения. На 8% больше клиенты вкладывали в накопительное и инвестиционное страхование жизни.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

1

Теги

ВТБ
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25252
Погибший в Новосибирске 11-летний мальчик оставил предсмертную записку
23968
Отсрочка от мобилизации в феврале 2023: обновленный перечень оснований
16022
Труп 11-летнего мальчика нашли в квартире в Новосибирске
13911
В школе № 78 Новосибирска отказались комментировать гибель 11-летнего мальчика
12304
Райкин поручился за задержанного в Новосибирске экс-директора «Красного факела» Кулябина
10576
СК расследует нападение бездомных собак на мальчика в Новосибирске
9550
В Новосибирске 1 февраля изменится маршрут троллейбуса №36