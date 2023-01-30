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В Новосибирск прибыла колонна автобусов с военнослужащими из зоны СВО

Фото В Новосибирск прибыла колонна автобусов с военнослужащими из зоны СВО
Фото В Новосибирск прибыла колонна автобусов с военнослужащими из зоны СВО

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске встретили колонну автобусов с военными из СВО.

В Новосибирской области сняли на видео колонну автобусов, возвращающихся из зоны проведения специальной военной операции. Запись опубликовали в группе «Подслушано в Искитиме» Вконтакте.

«Новосибирск встречает своих бойцов спецназа СВО. Утро 26 января 2023 года», — подписано видео.

Автор видеозаписи, Таисия Колтунова рассказала редакции «АиФ-Новосибирск», что видео снято в Новосибирске, а автобусы направились в воинскую часть.

«Там мой брат, он приехал в отпуск», — сообщила женщина.

Колонна техники состоит из шести автобусов «ПАЗ», трех грузовых «КамАЗов» и конвоя сопровождения.

В комментариях отмечают, что в этой колонне прибыли и их родственники — по словам комментаторов, они приехали в отпуск.

Действительно, участники СВО начали получать отпуска продолжительностью более 2 недель.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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