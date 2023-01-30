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В Новосибирске проведут проверку из-за планов по застройке напротив кинотеатра «Победа»

Фото В Новосибирске проведут проверку из-за планов по застройке напротив кинотеатра «Победа»
Фото В Новосибирске проведут проверку из-за планов по застройке напротив кинотеатра «Победа»

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался планами по многоэтажной застройке напротив «Победы» в Новосибирске.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за планов по возведению многоэтажных домов напротив здания кинотеатра «Победа». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 30 января. Ранее к Бастрыкину обратилась жительница Новосибирска, состоящая в инициативной группе.

Активисты собрали подписи против многоэтажной застройки на указанной территории.

«Активисты не согласны с планируемым местной администрацией строительством высотных многоквартирных домов напротив исторического здания кинотеатра «Победа». Собрано более 1 400 подписей горожан, выступающих за сохранение исторически сформировавшейся территории у указанного объекта и создание в этом месте площади Победы, а также более 400 подписей жителей расположенных поблизости домов против изменения статуса этой зоны малоэтажной застройки и строительства там высотных зданий», — утончили в СК.

В ведомстве добавили, что обращения граждан в органы местного самоуправления результата не дали. Ход проверки будет находиться на контроле Центрального аппарата СК России.

В конце марта 2022 года Сиб.фм сообщал, что на месте «Универсама» собираются построить жилой комплекс с 74-метровой башней. Такой проект рассмотрели на президиуме архитектурно-градостроительного совета мэрии.

Напомним, ранее мэр Новосибирска Локоть назвал архаизмом территорию возле «Универсама».

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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