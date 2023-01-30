В Новосибирске сотрудница Музея смерти сделала необычные снежные шары

Фото: Музей мировой погребальной культуры/ВК

Необычные мрачные сувениры создаёт сотрудница новосибирского Музея смерти.

В новосибирском Музее смерти сотрудница изготавливает необычные сувениры в мрачных тонах. Об этом рассказали в самом учреждении.

Работница создаёт нетипичные снежные шары с ангелами и надгробиями.

В музее рассказали, что занимались изготовлением таких сувениров несколько лет назад, однако тогда было решено отказаться от идеи из-за сложности исполнения. В среднем один шар делают за две недели.

Ранее жители Новосибирска заметили ледяной гроб и череп из снега, установленные возле Музея мировой погребальной культуры. Снежно-ледяные скульптуры, изображающие Снежную королеву на троне, пару сказочных собак, ледяной гроб и череп с венком из цветов, установили неподалеку от Музея смерти и городского крематория.

Напомним, ранее в музее смерти Новосибирска повторили танец Уэнсдэй Аддамс.