Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Водитель ГАЗ погиб при столкновении с грузовиком Volvo под Новосибирском

Фото Водитель ГАЗ погиб при столкновении с грузовиком Volvo под Новосибирском
Фото Водитель ГАЗ погиб при столкновении с грузовиком Volvo под Новосибирском

Фото: ГИБДД Новосибирска

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП с двумя грузовиками.

Утром в понедельник, 31 января, в Тогучинском районе Новосибирской области столкнулись грузовые автомобили ГАЗ и Volvo. Водитель отечественной машины погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Фото Водитель ГАЗ погиб при столкновении с грузовиком Volvo под Новосибирском 2

В 05:10 на 41-м километре трассы К-19Р «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» 47-летний водитель грузовика Volvo не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ГАЗ.

Возраст и личность погибшего устанавливается. Причина ДТП также установлена предварительно — обстоятельства устанавливаются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа полиции.

Водитель Volvo также обратился за медицинской помощью. Тяжесть и характер его травм уточняется.

Ранее Сиб.фм сообщал, что пассажирский автобус столкнулся с "ГАЗелью" в Новосибирске.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25027
Погибший в Новосибирске 11-летний мальчик оставил предсмертную записку
23516
Отсрочка от мобилизации в феврале 2023: обновленный перечень оснований
15906
Труп 11-летнего мальчика нашли в квартире в Новосибирске
13748
В школе № 78 Новосибирска отказались комментировать гибель 11-летнего мальчика
12257
Райкин поручился за задержанного в Новосибирске экс-директора «Красного факела» Кулябина
10492
СК расследует нападение бездомных собак на мальчика в Новосибирске
9500
В Новосибирске 1 февраля изменится маршрут троллейбуса №36