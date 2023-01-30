Водитель ГАЗ погиб при столкновении с грузовиком Volvo под Новосибирском

Фото: ГИБДД Новосибирска

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП с двумя грузовиками.

Утром в понедельник, 31 января, в Тогучинском районе Новосибирской области столкнулись грузовые автомобили ГАЗ и Volvo. Водитель отечественной машины погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

В 05:10 на 41-м километре трассы К-19Р «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» 47-летний водитель грузовика Volvo не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ГАЗ.

Возраст и личность погибшего устанавливается. Причина ДТП также установлена предварительно — обстоятельства устанавливаются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа полиции.

Водитель Volvo также обратился за медицинской помощью. Тяжесть и характер его травм уточняется.

Ранее Сиб.фм сообщал, что пассажирский автобус столкнулся с "ГАЗелью" в Новосибирске.