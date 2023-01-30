Выставка «Сибирь многоликая» открылась в московском музее Сергея Андрияки

Фото предоставлены Новосибирским государственным художественным музеем

27 января в Музейно-выставочном комплексе Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки (Москва) открылась выставка «Сибирь многоликая» из фондов Новосибирского государственного художественного музея.

Накануне в московском музее «Тапан» прошла выставка «Сибирь многоликая», и теперь свои двери для сибирских художников открыла Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Проект стал продолжением сотрудничества Академии акварели и изящных искусств и Новосибирского художественного музея. В 2022 Новосибирск принимал собрание произведений народного художника России, действительного члена Российской академии художеств, ректора Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки и его учеников, ставшее ярким и заметными событием в культурной жизни Новосибирска. В рамках выставки состоялась серия блестящих мастер-классов, в которых приняли участие представители творческого сообщества столицы Сибири.

По словам народного художника России, академика Российской академии художеств, ректора Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, экспозиция получилась необычной, московскому зрителю будет интересно соприкоснуться с сибирским искусством: в собрание вошли самые яркие художники, которые были основоположниками культуры и искусства Сибири. Представленные авторы очень разные, но отображают в своих произведениях исконные, национальные черты.

«В свое время на больших выставках мы видели сибирских художников, но так как не знали саму природу, думали, почему они такие необычные для нас. Но когда мы попали в Сибирь и посмотрели на уникальный край, поняли: Сибирь — это не средняя полоса, это не то место, где мы живем, это совершенно другие краски, другая природа. Все совершенно другое», — добавил Сергей Андрияки.

Выставка «Сибирь многоликая» знакомит зрителей с наследием известных художников Новосибирска, Томска, Омска, Горно-Алтайска, Красноярска и Иркутска, работавших в XX веке. Среди них – первый профессиональный живописец Алтая Григорий Гуркин (Чорос), самобытный алтайский мастер Николай Чевалков. Художники: Алексей Вощакин, Андрей Никулин, Николай Андреев, сыгравшие огромную роль в художественной жизни Сибири и в становлении своеобразного «сибирского стиля» в изобразительном искусстве.

Директор Новосибирского государственного художественного музея Екатерина Болдырева, представляя выставку, отметила, в экспозицию вошли художники, которые принадлежали к разным поколениям, трудились в разных жанрах и стилях, но всех их объединяло одно — единая тема, которой посвятили всю свою жизнь — тема Сибири.

«То, что наша выставка представляет художников со всей Сибири, демонстрирует важную роль Новосибирска, как культурной столицы Сибири, столицы Сибирского федерального округа. Сибиряки очень любят свою малую родину, мы гордимся своим краем и хотим, чтобы о нашей Сибири, о ее истории, о ее культуре узнало как можно больше людей», — отметила Екатерина Болдырева.

В заключении церемонии открытия директор Музейно-выставочного комплекса Василий Греков поблагодарил директора и команду новосибирского музея за предоставленную возможность сделать выставку сибирских художников.

«Проект получился очень концентрированный. Мы видим явно все особенности сибирского искусства и сибирского характера в этих произведениях. Надеюсь, в наших залах будут продолжаться выставки сибирских музеев, и мы сможем показать те достижения, которыми гордится наша Академия: творчеством наших студентов, педагогов, учащихся», — выразил надежду Василий Греков.

В Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки выставка «Сибирь многоликая» пробудет два месяца и предоставит возможность для зрителя всестороннее ознакомиться и по-новому открыть для себя бескрайнюю Сибирь.