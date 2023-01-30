Жителям Новосибирска напомнили, куда можно жаловаться на неубранный снег во дворах

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

После затяжного снегопада Новосибирск буквально утонул в снегу. И без того перегруженный автотранспортом город замер во многочасовых пробках, хотя дорожные службы работают круглосуточно.

Кто за что отвечает?

В период снегопада в кратчайшее время убираются входные группы, пешеходные дорожки, затем ─ придомовая территория, пояснила заместитель начальника государственной жилищной инспекции Наталья Чернышова в недавнем телеинтервью.

По её словам, за уборку дорог общего пользования в Новосибирске отвечает профильный департамент мэрии, а за чистку от снега придомовых территорий – УК и ТСЖ.

Куда пожаловаться?

Городские власти заверяют, в случае выявления нарушений со стороны управляющих организаций, граждане могут направить в государственную жилищную инспекцию Новосибирской области обращение, воспользовавшись формой подачи обращений «Госуслуги. Решаем вместе» или через сайт ГИС ЖКХ. Однако срок рассмотрения таких обращений не позволяет оперативно отреагировать.

Другие контакты

Уборка снега во дворах – обязанность управляющих компаний или ТСЖ. Список всех УК можно найти на портале «Мой Новосибирск». Контролирует работу этих организаций Государственная жилищная инспекция ГЖИ. Она располагается по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 25, кабинет 315.

Телефон приемной: (383) 202-07-57.

Также в ГЖИ можно пожаловаться на бездействие УК или ТСЖ, отправив СМС на номер 8-903-937-77-58 или позвонив по телефону 303-44-69.

Будьте настойчивее!

Кроме того, можно позвонить в Единую диспетчерскую службу – 051 (дополнительный телефон 218-68-88). Или напрямую в ГУБО (диспетчерская – 224-08-52 и 224-08-52, круглосуточно).

Будьте готовы, что ваш звонок Единая служба перенаправит в вышеупомянутый ГУБО или напрямую в ДЭУ, которое отвечает за уборку определенных дорог. В этом случае проявите настойчивость и усиленно настаивайте на приёме заявки.

Отметим, частоту и качество очистки дворов многоквартирных домов от снега контролируют прокуратура и Роспотребнадзор. Крайняя мера в ответ на бездействие УК – коллективная жалоба жильцов в суд с соответствующим иском к обслуживающей компании.