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31 января в Новосибирске утром пробки достигли 8 баллов из 10

Фото 31 января в Новосибирске утром пробки достигли 8 баллов из 10
Фото 31 января в Новосибирске утром пробки достигли 8 баллов из 10

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

31 января движение в Новосибирске парализовали 8-балльные пробки.

Утром в понедельник, 31 января, в Новосибирске пробки достигли 8-балльных значений по оценке онлайн-сервиса 2ГИС.

На левом берегу парализованы подъезды к площади Труда: проезд Энергетиков, Большая, Широкая, Станиславского, Ватутина, Троллейная. В Кировском районе пробки на Прокопьевской, Бронной, Петухова и Советском шоссе. Замедлено движение в сторону правого берега по Октябрьскому мосту.

На правом берегу пробки на Большевистской от Бердского шоссе до Октябрьского моста, на улицах Кирова, Выборной, Татьяны Снежиной, Лазурной, Гусинобродском шоссе, Волочаевской, Бориса Богаткова, проспекте Дзержинского и Каменском шоссе. Сильно затруднено движение по магистралям Калининского района: Богдана Хмельницкого, Танковой, Учительской и Авиастроителей. В центре города пробок значительно меньше: заторы в основном на подъездах к центру.

По данным 2ГИС, аварий в городе менее десятка.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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