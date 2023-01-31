Бизнесмен Киселев объяснил, почему молодые артисты не выступают с концертами на СВО

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По мнению бизнесмена Владимира Киселева, бойцы просто их не поймут.
Советский и российский бизнесмен, музыкант, продюсер, ударник и создатель рок-группы «Земляне» Владимир Киселёв объяснил, почему молодые артисты не выступают с концертами на СВО. По его мнению, молодые звезды не могут приехать в Донецк, Луганск и Херсон, потому что бойцы их не поймут, пишет Pravda.Ru.
«Мы ездим туда всё время с благотворительной помощью, с концертами. Но если туда приедет Даня Милохин или такие же "звёзды", как он, их просто выбросят оттуда. Потому что они говорят на другом языке», — считает Киселев.
Как отмечает бизнесмен, среди бойцов, которые находятся на линии соприкосновения, нет поклонников западной музыки. Это жёсткая взаимосвязь: музыка воспитывает поколения, только это поколение не пойдет служить Родине, добавил он.
Напомним, кто из звёзд сбежал из России на фоне событий на Украине.
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