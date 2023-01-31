Черные вдовы: женщины с этими именами загоняют мужчин в могилы

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Черная вдова – это не карма и не родовое проклятие, уверяют специалисты в области антропонимики (наука об имени). Чаще всего негативный сценарий жизни для таких женщин несут их собственные имена.

Самые известные «черные вдовушки»

Таких женщин боялись, складывали о них легенды, пытались изучить их психологию и мозг, но мужчины неизбежно летели на их пламя, как ночные мотыльки на свет.

Самая «результативная» черная вдова жила 100 лет назад на Руси. Звали её Мария Тарновская. Ей удалось довести до самоубийства 14 мужчин.

Вера Ренци из Румынии на протяжении своей жизни отравила мышьяком 32 своих мужей и любовников.

Мери Энн Коттон отравила мышьяком около 20 человек, в том числе 10 собственных детей, четверых мужей и любовника.

Белль Соренсен Ганнесс отправила на тот свет 40 человек, в том числе — и своих собственных дочерей.

Проклятие или судьба?

Черными вдовами называют женщин, мужья которых живут недолго. Прозвище им подарил вид пауков, самки которого после спаривания убивают своих партнеров-самцов. Лишь в некоторых случаях подобные мужские смерти в народе объясняются родовым проклятием. Чаще всего причина кроется в имени, которое с рождения носит девушка.

ВАРВАРА

Это имя созвучно со словом «варвар», которое несет раздор и разлад в семейную жизнь. Часто Варвара, как самка богомола, эмоционально съедает своего партнера по браку. Эти женщины могут овдоветь в раннем возрасте, снова выйти замуж и «съесть» нового мужа. Выход тут только один – женщине нужно научиться направлять разрушительную энергию своего имени на что-то созидательное и доброе.

ГАЛИНА

Еще одним убийственным именем считается имя Галина. Часто женщины с этим именем – настоящие тираны и абьюзеры в семье. Медленно, но верно загоняя своего мужа под каблук, эти женщины вытягивают всю его жизненную энергию, что порой приводят к тяжелый болезням и летальному исходу супруга.

КРИСТИНА

Это имя также указывает на сложную и противоречивую натуру дамы, которая не вылазит из конфликтов и провоцирует супруга на бурную ответную реакцию. Кристины любят давить на своих мужчин, за малейшие провинности, мстят и доводят благоверных до белого каления. А в особо тяжелых случаях – и до гробовой доски.