«Движок авто»: оцениваем выбор сибирских автолюбителей

Фото: «Движок авто»

В январе 2023 года ассортимент магазина автозапчастей «Движок Авто» пополнился контрактными японскими двигателями в сборе с КПП. Детали уже в продаже на официальном сайте компании.

«Движок Авто» более десяти лет работает на рынке автозапчастей, из них пять лет — в Новосибирске, обеспечивая регулярные поставки новых комплектующих. Работа без посредников позволяет компании сдерживать стоимость запчастей. Собственные ресурсы в Японии, Корее, ОАЭ гарантируют подлинность и высокое качество деталей.

На складах «Движок Авто» находится более десяти тысяч наименований товаров. В наличии всегда есть контрактные ДВС (бензиновые и дизельные), АКПП, МКПП, а также стартеры, генераторы, турбины, детали подвески и кузовные автозапчасти из Японии, Кореи и Европы.

В конце января каталог магазина пополнился контрактными японскими автозапчастями, среди них — 142 двигателя, 144 КПП, а также навесное оборудование. Купить детали можно на официальном сайте «Движок Авто».

При покупке и установке запчастей в сервисе «Движок Авто» действует расширенная гарантия — один месяц без ограничения пробега на ДВС и КПП. Если деталь окажется неисправной, то механики заменят её за счёт компании.

«Движок Авто» доставляет товары в любую точку России и СНГ, гарантируя при этом качество и возврат при необходимости. Оплатить товары и услуги компании «Движок Авто» можно любыми, удобными для покупателей способами. Отправка товара производится в течение суток.

«Движок Авто»

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