Эксперт рассказала, как выбрать подарок на 14 и 23 февраля

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По словам эксперта по этикету Светланы Грохотовой, при выборе подарка важно поделиться своими чувствами, показать заботу и внимание.

Эксперт по этикету и межкультурным коммуникациям Светлана Грохотова рассказала, как выбрать подарок на 14 и 23 февраля для своих вторых половинок. По ее словам, при выборе подарка важно поделиться своими чувствами, показать заботу и внимание, пишет Pravda.Ru.

«Кто-то оценит романтический ужин дома, кто-то вечер в театре, а кто-то вертолетную или конную прогулку. Подарок станет приятным дополнением», — поделилась Грохотова.

Как отмечает эксперт, лучше отказаться от бытовых подарков. Они полезны и практичны, но вовсе не романтичны, считает она.

«Совсем скоро и 23 февраля. И здесь тоже важно проявить чуткость. Мужчины в любом возрасте и статусе любят играть в игрушки. Главное знать, что может по-настоящему порадовать ваших защитников», — рассказала эксперт по этикету.

Она добавила, что важен не только подарок, но и его достойное обрамление, так как именно в нем заключены забота и время.

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