Губернатор НСО Травников заявил о полной поддержке семей участников СВО

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Власти Новосибирской области точечно работают с каждой семьей военнослужащих, выполняющих задачи СВО.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что родным участников спецоперации оказывается любая помощь – от хозяйственных вопросов до вопросов здравоохранения, обучения.

Среди наиболее востребованных мер поддержки: 50% компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, обеспечение питанием школьников, 100% компенсация родительской платы за детский сад. Но поддержка не ограничивается этим набором инструментов. В каждом муниципалитете проведена социальная паспортизация членов семей участников СВО, точечно определяются необходимые виды помощи.

«Мы работаем с каждой семьей: решение вопросов устройства детей в детсады или школы, поступление в колледжи или вузы, оказание психологической помощи если необходимо. Отдельный блок помощи развернут по реабилитации тех ребят, которые возвращаются с СВО в отпуск или по завершению выполнения задач, медицинская помощь для получивших ранения», — перечислил губернатор.

Причем речь идёт о помощи не только мобилизованным и их семьям, но и семьях кадровых военных, добровольцев, которые уходили на СВО не только из Новосибирской области, но и из других регионов.

«Важны все категории, в том числе семьи тех военнослужащих – чаще офицеров – которые ушли на СВО с других концов страны, а семьи живут здесь. Они зачастую не дают о себе знать из разных соображений, в том числе и безопасности. Нам важно их найти. И если вдруг у них возникают вопросы, отреагировать», — заявил Андрей Травников.

Помогают властям оперативно отвечать на запросы семей военнослужащих депутатские корпусы муниципальных образований региона, общественные организации, такие, например, как Общероссийский народный фронт, Комитет семей воинов Отечества.

Так, родные бойцов могут задать свои вопрос обратившись на горячую линию министерства труда и соцразвития региона – 8-800-100-00-82, в Региональный штаб Комитета семей воинов Отечества в Новосибирской области – 8-800-60-20-18.

«Уважаемые родные бойцов, если у вас есть вопросы – любые – от хозяйственных до образования и медицины, вы по любому удобному адресу можете дать знать об этом, мои коллеги отреагируют», — обратился к семьям военнослужащих Андрей Травников.